Телеканал «Москва 24» запустил чат-бот в MAX ко Дню Победы

Телеканал «Москва 24» ко Дню Победы запустил в мессенджере MAX специальный чат-бот «Наследники Победы». С его помощью пользователи смогут создать семейный портрет с родственником — участником Великой Отечественной войны. Чат-бот будет работать с 4 по 10 мая.

Отмечается, что проект приурочен к 81-й годовщине Победы. Для участия нужно будет найти в национальном мессенджере чат-бот «Наследники Победы», подписаться на канал «Москва 24» и загрузить две фотографии. Первая — современный снимок пользователя. Вторая — архивное изображение родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне.

После этого искусственный интеллект совместит два кадра и создаст общий семейный портрет. Так проект позволяет объединить прошлое и настоящее в одном изображении и показать историю одной семьи.

Участники также получат возможность сделать еще одну общую фотографию. Для этого нужно пригласить друзей принять участие в проекте. Готовый снимок можно выложить в соцсетях с хештегом #НаследникиПобеды.

«Для нас это не просто технологический запуск, а способ сделать память о подвиге личной и живой. Мы видим, как цифровые продукты бережно соединяют поколения: через простой и понятный инструмент пользователи создают эмоциональную связь с историей своей семьи», — рассказала руководитель цифровых продуктов АО «Москва Медиа» Анна Тюменцева.

Она также отметила, что чат-бот показывает, как технологии помогают сохранять прошлое и переосмысливать его на современном визуальном языке. Кроме того, такой формат делает память о Великой Победе ближе для каждого.