НовостиПроисшествия5 мая 2026 15:21

Задержан фигурант, обвиняемый в убийстве знакомой в Клину

Пьяная ссора между фигурантом и его знакомой произошла в частном доме в деревне Ямуга
Елизавета БУБНОВА
Фото: ГСУ СК России по Московской области.

В Клину арестован 36-летний местный житель, обвиняемый в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 29 апреля в частном доме, расположенном в деревне Ямуга. Пьяный мужчина во время ссоры со знакомой ударил ее ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. В этом же доме впоследствии был задержан и фигурант уголовного дела.

Следователи провели осмотр места ЧП, изъяли нож, провели допросы, а также назначили проведение судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, женщина ранила собутыльника ножницами во время застолья в Подмосковье. Подозреваемая задержана, а 49-летний пострадавший госпитализирован.