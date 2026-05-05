Задержан фигурант, обвиняемый в убийстве знакомой в Клину

В Клину арестован 36-летний местный житель, обвиняемый в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 29 апреля в частном доме, расположенном в деревне Ямуга. Пьяный мужчина во время ссоры со знакомой ударил ее ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. В этом же доме впоследствии был задержан и фигурант уголовного дела.

Следователи провели осмотр места ЧП, изъяли нож, провели допросы, а также назначили проведение судебных экспертиз. Расследование продолжается.

