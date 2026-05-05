В Москве погибла известная мото-фотограф Ксения Добромилова

Во вторник, 5 мая, мотоциклист сбил девушку-пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Как сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции, пострадавшая скончалась. С байкером, который пострадал, но отказался от госпитализации, уже работает полиция.

В столичном мотосообществе во ВКонтакте говорится, что под колеса попала известная в среде байкеров фотограф Ксения Добромилова. Во время инцидента она фотографировала мотоциклистов. Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются правоохранителями.

