Сергей Собянин: Сервисы «МЭШ» заработают еще в пяти регионах России

Проект правительства столицы «Московская электронная школа» внедряется с 2016 года. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Сервисы «МЭШ» («Московской электронной школы») будут распространены еще в пяти регионах России, сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы подписал соответствующее соглашение с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым и заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олегом Качановым.

«По поручению президента Российской Федерации Москва активно делится своими наработками в области информационных технологий, активно взаимодействует в области здравоохранения. Миллионы людей пользуются нашими сервисами. Еще одним важнейшим направлением является образование. Невозможно в каждом субъекте создать свои программы высочайшего уровня, дорабатывать их, создавать электронные библиотеки и так далее. Поэтому мы подписали соглашение, которое позволяет внедрять в регионах основные сервисы “МЭШ”, поддерживать их, развивать и соответствовать тем стандартам, которые устанавливает Министерство просвещения России», - рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Сервисы МЭШ будут внедряться в Карелии, Башкортостане, Вологодской, Тверской и Мурманской областях. Сергей Собянин также сообщил, что по инициативе Министерства просвещения России электронные образовательные программы со следующего года будут применяться и в колледжах. Это особенно важно, учитывая, что почти половина школьников после окончания девятого класса переходит учиться в средне-специальные учебные организации.

Руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил правительство Москвы за развитие сервиса МЭШ, который начал создаваться в столице в 2016 году. Сегодня он активно применяется в нескольких регионах страны.

«Уже есть опыт регионов, которые используют “Московскую электронную школу” и которые видят улучшение системы образования, улучшение результатов. И те регионы, которые сегодня будут подписывать соглашения, в том числе изучили опыт», - отметил Сергей Кравцов.

Сервисами МЭШ сейчас пользуются в Татарстане, Дагестане, Калужской, Московской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее число его пользователей перевалило за 4,8 миллиона человек, проект внедрен в 4381 школе.

По словам Сергея Собянина, подписывая соглашение о внедрении МЭШ, регионы фактически получают готовые технологические решения, которыми будут пользоваться и педагоги, и ученики, и родители школьников.

«По решению правительства России с 2022 года сервисы “Московской электронной школы” выступают основой региональных цифровых образовательных платформ. Столица предоставляет регионам доступ к электронным журналу и дневнику, библиотеке образовательных материалов и другим востребованным сервисам “МЭШ”. Также город берет на себя техническую, методическую поддержку, обучение сотрудников образовательных организаций работе в системе», - рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, правительство столицы берет на себя адаптацию и доработку сервисов под потребности регионов, а также их интеграцию с федеральными информационными системами. На местах «МЭШ» внедряется поэтапно, по мере готовности региональных образовательных систем.

В новом учебном году к сервису «Московская электронная школа» подключатся еще 2750 школ. Таким образом, проект охватит около 7,8 тысячи школ, в которых получают образование 4,7 миллиона детей — 26% школьников России. Общее число пользователей сервиса, включая учителей, учеников и родителей, превысит 10,2 миллиона человек.