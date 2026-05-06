Анатолий Гарбузов: С начала года в Москве обеспечен ввод свыше 250 тысяч квадратных метров недвижимости по программе МПТ

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о вводе в этом году новых сооружений в столице в рамках программы стимулирования создания новых рабочих мест (МПТ). В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы добавили, что их площадь в целом составила более 250 тысяч квадратных метров.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда ориентирована на формирование в Москве сбалансированной городской среды, в которой новые рабочие места создаются рядом с жилыми кварталами. Это соответствует принципам 15-минутного города, снижает маятниковую миграцию и в первую очередь направлено на повышение качества жизни горожан. С начала 2026 года благодаря программе МПТ в столице введены в эксплуатацию пять объектов, на которых создано свыше 11 тысяч рабочих мест», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что в общей сложности во время реализации программы открыто уже 57 комплексов. Благодаря этому новыми рабочими местами обеспечили более 48 тысяч горожан.

За реализацией проектов деловой, торговой и промышленной инфраструктуры по программе МПТ на каждом этапе следит «Контроль Москвы». На стройплощадках возведенных сооружений провели в целом 53 выездных проверки.

В числе пяти введенных строений — три офисных центра, промышленный технопарк и производственный комплекс, уже выпускающий материалы для строительной промышленности.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о создании в столице двух многофункциональных комплексов с промышленно-производственными помещениями и двух сооружений общественно-деловой инфраструктуры в районе Строгино. Их построили в рамках программы по созданию МПТ. Напомним, реализуемая в городе с 2020 года программа МПТ пришла уже почти в каждый район Москвы. Участвующим в ней инвесторам предстоит возвести по всему городу более 290 различных сооружений. В совокупности их площадь достигнет порядка 9,5 миллиона квадратных метров. Сюда входят новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.