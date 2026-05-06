Владислав Овчинский: Монолит двух бизнес-центров в Хамовниках завершен

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

Стройка в престижном районе набирает обороты. На Лужнецкой набережной закончили заливать монолит сразу двух офисных зданий будущего комплекса «Коллекция Лужники». Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, подтвердил: каркас готов. Сейчас строители переключились на кровлю, возводят внутренние перегородки и готовятся монтировать фасады. Готовность объектов оценивается примерно в 40%. Закончить всё обещают в следующем году.

Что получится в итоге? Два бизнес-центра класса А+ на 1,65 гектара земли. Суммарно — около 40 тысяч «квадратов» современных офисов.

«Основную часть девятиэтажного и одиннадцатиэтажного здания займут офисы свободной планировки. На первом этаже предусмотрены помещения для кафе, ресторанов, магазинов, предприятий сферы услуг. Из окон обоих корпусов открываются панорамные виды на Москву-реку и зеленый массив на противоположном берегу», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики

Под землей для сотрудников и гостей оборудуют единую двухуровневую парковку. И, что приятно, с местами для велосипедов. Экологичный транспорт в столице любят, и это учли.

По словам Владислава Овчинского, до конца года строителям предстоит смонтировать лифты и огромные витражи остекления — общая площадь светопрозрачных конструкций составит 9,4 тысячи квадратных метров. Кстати, качество работ держат на контроле: специалисты уже 16 раз выезжали на площадку с проверками, и пока всё соответствует проекту.

