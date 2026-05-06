Анатолий Гарбузов сообщил об увеличении московским фармпредприятием выпуска в приоритетных сегментах с начала года

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказал о росте производства по нескольким ключевым направлениям компании «Биннофарм», входящей в «Биннофарм Групп». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, в портфеле площадки - лекарства для лечения респираторных заболеваний, иммуномодулирующие средства и вакцины.

«Московская фармацевтическая промышленность сохраняет лидирующие позиции в отрасли по стране. На территории города развиваются передовые технологии, появляются новые площадки, а уже действующие продолжают расширять свои мощности. Так, с января по март этого года предприятие “Биннофарм” значительно нарастило выпуск продукции по приоритетным направлениям», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что совокупный объем за эти месяцы составил более 1,5 миллиона упаковок препаратов.

Значительно вырос выпуск инъекционных продуктов - более чем в семь раз год к году. Кроме того, больше произвели также ингаляционных лекарственных средств, в числе которых бронхолитик для купирования приступов астмы и болезней легких. Прироста добились в сегменте вакцин. Например, изготовили более 2,3 миллиона доз препарата против гепатита B.

Корпоративный директор по производственной деятельности предприятия Анатолий Ягленко напомнил, что производственная площадка “Биннофарм”является центром биотехнологических компетенций “Биннофарм Групп”. «Увеличение выпуска вакцины для профилактики вирусного гепатита В соответствует задачам по обеспечению потребностей системы здравоохранения», - сообщил представитель компании, добавив, что ее производство планомерно наращивается в соответствии с государственным запросом.

Городская поддержка позволяет предприятию вкладывать дополнительные суммы в свое развитие. Благодаря статусу промышленного комплекса «Биннофарм» компания пользуется налоговыми льготами. Плюс к этому участвует в программе компенсации процентов по инвесткредитам от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Напомним, в стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года фармацевтическая отрасль названа одним из ключевых направлений, которым полагается активная городская поддержка.