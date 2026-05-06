Владимир Ефимов: Новые квартиры по реновации получили почти 28 тысяч жителей Западного округа Москвы

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Актуальные данные о заключивших договоры на новые квартиры участниках реновации на западе столицы сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе Москвы договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с весны 2018 года заключили около 27,9 тысячи горожан из 183 зданий старого жилого фонда. Переселением здесь затронута уже треть включенных в программу домов, а правообладателем комфортного жилья стал каждый четвертый ее участник», - отметил заммэра.

Он уточнил, что сейчас Западный административный округ занимает четвертое место среди столичных округов по числу москвичей, которые уже получили от города равнозначные квартиры.

Как рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, в этом ЗАО немного уступает Северному административному округу.

Напомним, новые квартиры на западе столицы в апреле 2018 года город предложил сначала жителям районов Проспект Вернадского и Можайский. Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, больше всего документов на квартиры в новых домах по реновации в округе оформили в Очаково-Матвеевском. Там таких участников программы более семи тысяч.

«В районах Проспект Вернадского и Фили-Давыдково новые квартиры получили по 4,8 тысячи горожан», - добавила столичный министр, отметив, что еще около 4,7 тысячи переселенцев оформили свои права на полученную жилплощадь в Можайском районе столицы.

Новые квартиры отличаются улучшенной планировкой и качественной чистовой отделкой. В Градостроительном комплексе Москвы подчеркнули, что участники реновации могут, при желании, не делать дополнительный ремонт в полученных квартирах. То есть можно сразу заносить свои вещи и мебель в новый дом и начинать обживаться.

В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали о переехавших в новостройки по реновации 10 300 семьях на западе столицы с начала этой программы. Из них более 8 тысяч по своей заявке получили бесплатно от города услугу «Помощь в переезде». Сюда входят машина и грузчики.

Напомним, в Алексеевском районе на северо-востоке столицы строители сдали еще один новый жилой комплекс для участников реновации. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.