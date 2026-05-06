Гости кинопарка «Москино» могут посетить места, где снимались звезды. Фото: Мосфото

Посетители кинопарка «Москино» теперь могут побывать в местах, где снимались более 50 российский актеров. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«За время работы кинопарка Москино в его декорациях снялись более 50 известных российских актеров. Только в кинопарке каждый может оказаться там, где создавались образы любимых героев», – отмечается в сообщении.

Среди актеров, которые побывали в кинопарке, Виктор Добронравов, Юрий Борисов, Дмитрий Чеботарeв, Федор Бондарчук, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Никита Кологривый и другие артисты театра и кино. Инфраструктура кинопарка, где расположены декорации разных эпох, привлекает режиссеров и продюсеров со всей России.

Фото: Мосфото

«Кинопарк дает актерам то, что редко можно встретить даже на самых оснащенных студиях – свободу. Когда декорация не ограничена четырьмя стенами павильона, когда пространство дышит, а локацию можно сменить за 10 минут, это напрямую влияет на качество работы и перевоплощения из образа в образ», – подчеркнули в пресс-службе.