Нечистый на руку: мужчина похитил смартфон из церкви

В Москве за кражу телефона у прихожанки храма, расположенного в Вишняковском переулке, задержан мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, уголовное дело по данному факту уже возбуждено.

По информации ведомства, фигурант обратил внимание на женское пальто, оставленное без присмотра в церкви. Мужчина нашел в кармане дорогой смартфон, принадлежащий 22-летней москвичке, забрал его и скрылся. Материальный ущерб составляет 80 000 рублей.

Подозреваемый уже задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 56-летний мужчина из Курганской области, временно проживающий в одном из хостелов столицы. Похищенный телефон он сбыл, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

