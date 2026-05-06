Росгвардейцы Подмосковья присоединились к акции «Георгиевская ленточка». Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области присоединились ко Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 81-летию Великой Победы. В мероприятии также приняли участие воспитанники подшефных кадетских классов.

В рамках акции росгвардейцы вручили горожанам георгиевские ленты как символ уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне, знак признательности воинам, отдавшим жизни за мир и свободу. Офицеры подразделений объяснили значение цветов георгиевской ленты: черный символизирует дым, а оранжевый – пламя, напоминая о героизме и самоотверженности советских солдат на полях сражений.

Сотрудники Росгвардии поздравили жителей региона с наступающим Днем Победы и рассказали о правильном расположении и ношении главного символа праздника.