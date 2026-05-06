Дорожное движение на участке улицы Молдагуловой перекрыто в Москве

Днем в среду, 6 мая, в Москве перекрыто дорожное движение на участке улицы Молдагуловой. Об этом сообщает официальный представитель столичного Дептранса.

«Движение перекрыто по улице Молдагуловой на участке от Косинской улицы до Вешняковской улицы», - говорится в сообщении ведомства.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, а также прокладывать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в пробку и не потерять личное время. Причины временного ограничения общественности неизвестны. Дептранс сообщит, как только участок будет открыт.

Как KP.RU писал ранее, 9 мая в Москве изменятся маршруты в центре города. Как сообщает представитель столичного Дептранса, лучше всего в этот день воспользоваться метро.