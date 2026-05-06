НовостиОбщество6 мая 2026 13:47

Подмосковные медики удалили из желудка девочки комок из волос размером с кокос

Инородное тело размером 15х6 см заполнило почти все пространство желудка ребенка
Елизавета БУБНОВА
Медики удалили из желудка девочки комок из спрессованных волос, который за годы нахождения там скопился до размеров кокоса и заполнил почти все пространство желудка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Родители пациентки обратились в детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Огромный трихобезоар (комок из волос) удалось обнаружить во время обследования ребенка. Инородное тело за все время достигло размеров 15х6 см.

В результате проведена малоинвазивная операция. Маленькая пациентка быстро пошла на поправку и уже выписана из медицинского учреждения.

Как KP.RU писал ранее, в Москве врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Родители пытались самостоятельно извлечь инородный предмет в домашних условиях, однако булавка раскрылась, вызвав кровотечение.