Подмосковные медики удалили из желудка девочки комок из волос размером с кокос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Медики удалили из желудка девочки комок из спрессованных волос, который за годы нахождения там скопился до размеров кокоса и заполнил почти все пространство желудка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Родители пациентки обратились в детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Огромный трихобезоар (комок из волос) удалось обнаружить во время обследования ребенка. Инородное тело за все время достигло размеров 15х6 см.

В результате проведена малоинвазивная операция. Маленькая пациентка быстро пошла на поправку и уже выписана из медицинского учреждения.

Как KP.RU писал ранее, в Москве врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Родители пытались самостоятельно извлечь инородный предмет в домашних условиях, однако булавка раскрылась, вызвав кровотечение.