Студенты 77 колледжей Москвы приняли участие в «Вальсе Победы» на ВДНХ

Студенты московских колледжей станцевали «Вальс Победы» на ВДНХ. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

В Москве накануне 9 мая прошла акция «Вальс Победы» с участием студентов столичных колледжей. Более двухсот пар, одетых в костюмы 1940-х годов, закружились в танце возле главного входа ВДНХ.

Ежегодная акция, организатором которой выступает «Молодежь Москвы», традиционно проходит в преддверии Дня победы. Ребята танцевали под песню «Майский вальс».

«Это мероприятие, в рамках которого молодежь чтит память наших предков, празднует Победу в Великой Отечественной войне и благодарит тех, кто защищал нашу страну», – рассказала журналистам Агентства городских новостей «Москва» руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

В этом году к акции присоединились студенты 77 московских колледжей, изучающих самые разные специальности - начиная с телекоммуникаций и ИТ-технологий до агробизнеса, креативных направлений и юриспруденции.

Маргарита Савинкина рассказала, что к 9 мая «Молодежь Москвы» и «Волонтеры Москвы» готовят большую программу патриотических мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это традиционная акция «Георгиевская ленточка», где мы не только раздаем ленточки, но и рассказываем об их смысле и о том, как правильно их носить. Также это акция «Цветы Победы», в рамках которой молодежь возлагает цветы к памятникам, выбранным самими ветеранами. Кроме того, проходят акции «Спасибо героям», проекты, посвященные героям, которые защищали нашу Родину, и исторические диктанты, чтобы ребята могли больше узнать об истории нашей страны и Великой Победы», – сообщила Маргарита Савинкина.

Городская экосистема «Молодежь Москвы» объединяет жителей столицы в возрасте от 14 до 35 лет. Это платформа для поиска карьерных консультаций, участия в мероприятиях и бронирования бесплатных площадок для работы и творчества. С момента запуска проекта на его площадках было организовано более 7 тысяч мероприятий. Экосистема объединяет студентов 203 вузов и 178 средне-специальных учебных организаций Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о фестивале «Московская весна», открывшемся 1 мая. За 11 дней москвичей и гостей города ждет множество яркий событий, посвященный Дню Победы и Году единства народов России. Фестиваль пройдет на 30 площадках в всех округах города.

Центральная площадка фестиваля - Тверской бульвар: здесь развернулась гигантская гастрономическая и культурная карта нашей страны. Посетителям предлагают попробовать удмуртские перепечи, амурские пельмени и дальневосточную уху. Здесь же проходят мастер-классы: можно научиться высаживать чайные травы и рассаду, мастерить скворечник или сыграть в народные игры - от «Осташковских рюх» из Тверской области до «Ручейков и озер» из Якутска.

В дни фестиваля «Московская весна» на его площадках работают «Домики добра» проекта «Москва помогает». Сюда можно принести подарки для участников специальной военной операции и детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также зоотовары для питомцев из приютов.