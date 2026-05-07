Владислав Овчинский: На юго-западе столицы построят дом по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Юго-Западном округе столицы скоро появится еще одна новостройка для переселенцев. Речь идет об участке на улице Краснолиманская, 27. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, подтвердил: градостроительный план на участок уже выдан.

«В Южном Бутове в рамках программы реновации построят дом на земельном участке площадью 0,79 гектара. Здесь возведут современное жилое здание с квартирами общей площадью 16 тысяч квадратных метров, которые передадут новоселам с готовой отделкой. На первых этажах откроются аптеки, магазины повседневного спроса и пункты обслуживания, чтобы жители могли решать ежедневные бытовые вопросы в шаговой доступности от дома», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Что важно для тех, кто устал от пробок, — метро реально близко. До станции «Скобелевская» на Бутовской линии пешком около десяти-двенадцати минут. Если лень идти пешком — рядом остановка автобуса. По соседству находится заказник «Южное Бутово»: тропинки, шелест листвы, лавочки в тени. Тишина и цивилизация в одном флаконе — редкое сочетание для мегаполиса.

Стоит напомнить, что столичные власти не сбавляют оборотов. Например, недавно стало известно, что больше тысячи москвичей приступают к осмотру новых квартир в Головинском районе — этап за этапом. А если взглянуть шире, программу реновации утвердили еще в августе 2017 года. Она затронет около миллиона жителей Москвы, а в планах значится расселение 5176 старых домов. Темпы решили удвоить — именно такую задачу поставил мэр Сергей Собянин.

