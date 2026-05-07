Багреева: За звание «Лидер закупок Москвы» поборются более тысячи специалистов

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о завершении в столице приема заявок на конкурс профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация».

«Столица во второй раз проводит конкурс профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация». Это отличная возможность для специалистов контрактных служб поделиться идеями по совершенствованию системы закупок города и вместе с коллегами разработать стратегии для их реализации. На участие в конкурсе подано более тысячи заявок от представителей почти 40 органов исполнительной власти столицы и свыше 300 подведомственных им государственных учреждений», - отметила заммэра.

Она уточнила, что такая активность подтверждает готовность специалистов работать над повышением эффективности закупочных процессов и предлагать новые решения для экономики мегаполиса.

Как сообщила Багреева, победителей выберут в семи командных и пяти индивидуальных номинациях. Главный критерий оценки на конкурсе - практическая польза решений для улучшения качества московских закупочных процессов и инструментов. Речь идет, в частности, о единой автоматизированной информационной системы торгов Москвы.

Конкурс проводят с 2025 года, в этом году появились новые форматы. Сюда входят, например, очное тестирование и защита проектов. Лучшие из представленных конкурсантами решений планируют внедрить в закупочные процессы Москвы.

Как пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, участников конкурса «Лидеры закупок Москвы. Трансформация» ждут два отборочных этапа. Здесь им предстоит решать актуальные задачи из сферы городских закупок.

«Те, кто покажет наиболее сильную экспертизу и вовлеченность, смогут представить свои проекты на форуме, который состоится 11 сентября», - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что церемонию награждения победителей проведут 25 сентября.

Организаторы конкурса - Департамент города Москвы по конкурентной политике и Управление кадровых сервисов правительства Москвы.

Напомним, что контрактная столицы стабильно отличается высокой эффективностью - двадцать лет подряд город лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Москва активно внедряет цифровые технологии в систему закупок, привлекает малый бизнес и стандартизирует закупочные процедуры.

Больше информации об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере MАКС.