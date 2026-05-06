Ждать ли засухи в Москве и Подмосковье: синоптик дал совет фермерам Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Подмосковья не стоит паниковать из-за аномального тепла в начале мая — засушливое лето региону пока не грозит. Многие дачники уже испугались, что рекордная жара до +28 градусов, которая случается раз в 10–15 лет, уничтожит урожай. Как рассказал в беседе с Regions синоптик Александр Ильин, серьезных оснований для беспокойства о засухе на данный момент нет.

Специалист поспешил успокоить фермеров и владельцев участков. Александр Ильин пояснил, что даже предварительных причин ждать засухи в этом сезоне не существует. По его заверению, дожди в регионе будут идти периодически, поэтому ситуация не дойдет до критической.

Синоптик предупредил, что ориентироваться на рекордную жару в долгосрочных планах не стоит — погода готовит новый поворот. По словам Александра Ильина, уже к концу недели температура упадет до +19 градусов, а также возможны дожди.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что 7 мая в Москве ожидаются июльская жара и дождь с грозой. Температура может подняться до +28 градусов по Цельсию.