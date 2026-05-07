Владимир Ефимов рассказал о новых требованиях к строительству детских спортплощадок в Москве

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Подробностями о новых требованиях к проектированию, размещению и содержанию в столице многофункциональных детских спортплощадок поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Спортивные зоны рассчитаны на детей дошкольного, младшего и среднего возраста. Теперь разработку будущей жилой застройки, проектов благоустройства общественных пространств и дворов в городе должны проводить с учетом новых требований.

«Наша цель – создать комфортную городскую среду, где дети смогут активно развиваться и заниматься спортом. В столице много спортивных площадок, но большинство из них предназначены для старших школьников и взрослых, что не всегда подходит для малышей. Новые требования коснутся только новых зон», - отметил заммэра, подчеркнув, что это позволит в будущем создавать комфортные пространства для детей разных возрастов.

Как сообщил Ефимов, теперь установлены минимальные размеры площадок: во дворах – от 150 квадратных метров, на общественных территориях – от 280 квадратных метров, а на общегородских зеленых территориях – не менее 380 квадратных метров.

Он добавил, что предусматриваются также зоны для отдыха взрослых и наблюдения за ребенком. Отдельно даны рекомендации по категориям оборудования и правилам его размещения на территориях, отведенных под многофункциональные спортивные площадки, уточнил Ефимов.

Обустроенными по новым правилам площадками уже скоро будут пользоваться горожане. Такими зонами оснастят дворы жилых комплексов, общественные пространства и зеленые зоны. В результате городская среда станет комфортнее и безопаснее для семей с детьми. А у малышей и школьников будет больше возможностей для занятий спортом.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что проекты площадок будут разрабатываться с учетом возраста детей. В частности, отдельные зоны создадут для тех, кому от 3 до 7 лет и от 7 до 12 лет. Требования содержат рекомендации по покрытиям, озеленению и использованию современных технологий.

Известно, что разные зоны многофункциональной спортплощадки будут оснащать оборудованием, позволяющим развивать движения, заниматься фитнесом или цифровыми играми. А еще там будут созданы возможности для самовыражения, сенсорного познания и спокойного отдыха. Дополнительно дети на новых площадках смогут проводить время на художественно-прикладных занятиях. Например, сюда входят лепка, рисование и музыка. Для этого там обустроят специальные пространства.