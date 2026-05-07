Мобильный интернет и связь останутся доступными в Москве 7-8 мая

Министерство цифрового развития РФ сообщило об отсутствии планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая. При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.

Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.