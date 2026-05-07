Владимир Ефимов сообщил о начале строительства нового бизнес-центра в Бутырском районе Москвы

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о начавшемся в Бутырском районе на северо-востоке столицы возведении многофункционального офисно-делового комплекса. Его адрес: Огородный проезд, земельный участок 20А/2.

«Новый объект возводится в рамках преобразования территории бывшей промзоны «Огородный проезд». Сейчас на площадке стартовали подготовительные работы и первый этап монолитного строительства. Общая площадь делового комплекса составит почти 43 тысячи квадратных метров», - отметил заммэра, уточнив, что в него войдут два здания: 8-этажный корпус К1 и 15-этажная башня К2.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, проект включает создание не только офисов общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, но и сопутствующей инфраструктуры.

Он добавил, что это предприятия общественного питания, магазины, объекты сферы услуг, банковской и страховой деятельности. В шаговой доступности для местных жителей откроются новые сервисы, кафе и точки притяжения деловой активности. С появлением многофункционального комплекса в районе появится 3,7 тысячи рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали о разнообразных планировочных решениях в комплексе. Там есть офисы площадью от 44 до 1700 квадратных метров. Переменная этажность и террасы на верхних уровнях позволят создать уличные зоны отдыха. В комплексе разместят подземный паркинг на 203 машино-места на двух уровнях. В целом он займет более 6,7 тысячи «квадратов». Там будут в том числе места для маломобильных жителей. Бизнес-центр будет отличаться выразительной архитектурой. Этого добьются за счет контрастных фасадных решений. А по вечерам и ночью комплекс будет украшать архитектурно-художественная подсветка.

Известно, что здесь запланировано также озеленение кровли рампы. Рядом с центром появится общественное пространство. В частности, высадят крупномерные деревья и декоративные кустарники, в числе которых сосны, клены и рябины. Кроме того, создадут цветники из многолетников. Как рассказали в Градостроительном комплексе Москвы, благодаря благоустройству жители Бутырского района получат еще одно общедоступное место для отдыха. Там поставят мобильные лавочки и скамьи с кадками, а также подключат уличные светильники.

За строительством сооружения следит Мосгосстройнадзор. Первая выездная проверка состоится во втором квартале 2026 года.