«Бессмертный полк» в Москве пройдет онлайн Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Акция «Бессмертный полк» в этом году в Москве состоится в онлайн-формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в этом году шествие пройдет в электронном формате. «Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.