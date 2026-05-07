Владимир Ефимов: Благодаря одобренным в апреле 17 проектам КРТ в Москве появятся современные городские кварталы

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации в столице еще нескольких депрессивных участков.

«Одобренные городом в апреле 17 новых проектов комплексного развития территорий позволят преобразить более 75 гектаров неэффективно используемой земли в 16 столичных районах восьми административных округов. На месте расположенных там сейчас полузаброшенных и морально устаревших объектов появятся привлекательные городские кварталы», - отметил заммэра, уточнив, что там построят свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, при этом около 400 тысяч придется на жилье, а более 831 тысячи «квадратов» – на общественно-деловую и производственную инфраструктуру. Реализация этих проектов позволит создать в городе более 15,5 тысячи рабочих мест, подчеркнул заммэра.

Намеченные проекты КРТ затрагивают такие столичные районы, как Гольяново, Дорогомилово, Можайский, Проспект Вернадского, Крюково, Головинский, Лосиноостровский, Бутырский, Отрадное, Бибирево и другие.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что три четверти планируемых к строительству жилых домов появятся для программы реновации. В целом их площадь составит около 308 тысяч квадратных метров. Эти новые дома разместят в районах: Можайском, Бутырском, Лосиноостровском, Проспект Вернадского, Бибирево, Котловке и Южном Бутове.

Некоторые из принятых проектов КРТ позволят обеспечить москвичей качественной современной инфраструктурой, а также создать дополнительные рабочие места. Например, около городского вокзала Лихоборы возведут общественно-деловой комплекс. В нем появятся офисы, магазины, пространства для спорта и другие необходимые горожанам услуги и сервисы. А на Кутузовском шоссе в Крюкове построят гостиницу и здания под высокотехнологичные производства.

Как рассказали в Градостроительном комплексе столицы, программа КРТ дает возможность полностью преобразить бывшие промзоны, участки с неэффективным использованием и площадки без какой-либо застройки. Город на разных этапах ведет проработку и реализацию уже 421 проекта КРТ. В целом они позволят навести порядок на огромной территории - свыше 4,5 тысячи гектаров. Программу выполняют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.