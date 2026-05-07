Вальс под звуки Победы: В Подольске прошел кадетский бал, посвященный 9 Мая

В Подольске прошел кадетский бал, организованный росгвардейцами Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники вневедомственной охраны в рамках 10-летия образования Росгвардии и в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне инициировали проведение кадетского бала «Вальс Победы» в Подольске. Мероприятие для подшефного класса объединило юных патриотов и стало символом преемственности поколений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кадеты из школы №18 имени Подольских курсантов с особым трепетом вышли на паркет, исполнив торжественный вальс. Бал не ограничился классической программой: гостей ждали тематические выступления и патриотические номера, посвященные подвигу советского народа.

Участники и зрители отметили, что бал не только раскрыл творческие способности кадетов, но и укрепил в них чувство гордости за Отечество и ответственность за сохранение исторической памяти. «Вальс Победы» проводится в Подольске второй год подряд и уже стал доброй традицией.

Цель мероприятия — воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, чести и служения Родине, а также популяризация культурных традиций среди подрастающего поколения.