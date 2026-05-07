НовостиОбщество7 мая 2026 17:02

«Парад у дома ветерана»: в Москве прошла патриотическая акция в честь 9 Маявидео

Столичный ОМОН «Авангард» принял участие в акции «Парад у дома ветерана»
Мила ГЕНЬ
В Москве прошла патриотическая акция в честь 9 Мая

Фото: Предоставлено Росгвардией.

В преддверии 81-й годовщины Победы сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве организовали персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественные мероприятия прошли у домов Василия Ильича Куликова, Василия Федоровича Самоторкина и Ивана Егоровича Абрашова.

Росгвардейцы прошли торжественным строем вместе с юнармейцами. Праздничное шествие сопровождалось выступлением оркестра ОМОН «Авангард», исполнившего душевные композиции военных лет. Руководство отряда и личный состав вручили ветеранам подарочные наборы, продуктовые корзины и другие памятные подарки.

Бойцы выразили глубокую признательность защитникам Отечества за их мужество, стойкость и героизм. Ветераны поблагодарили гостей за внимание и поддержку, отметив значимость сохранения памяти о подвиге поколения победителей.