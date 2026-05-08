Участники московских ярмарок рассказали о подвигах своих предков в годы ВОВ

Среди участников московских ярмарок много фермеров, в чьих семьях бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны. Кто-то из их предков дошел до Берлина, кто-то погиб в бою. Потомки героев сегодня рассказывают семейные истории о войне, передавая их из поколения в поколение. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Ирина, продающая на одной из ярмарок рыбу, рассказала о своем деде Никите Борисовиче. Он прошел от Заполярья до Берлина. В 1942 году на Крайнем Севере он сильно отморозил ноги во время бомбежки, попал в госпиталь, но после лечения вернулся в строй. Освобождал Калужскую и Орловскую области, Белоруссию, сражался за Могилев, участвовал в Висло-Одерской операции, форсировании Одера и штурме Берлина.

«Дедушка был очень добрым. Главное, что мы взяли от людей того поколения: как бы тебе ни было тяжело — иди дальше, продолжай делать добро», — поделилась воспоминаниями Ирина.

Никита Борисович награжден орденом Отечественной войны II степени.

Екатерина, еще одна участница ярмарки, рассказала о прадеде Семене Максимовиче. В 1939 году он попал в бои на Халкин-Голе, получил тяжелое ранение. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, воевал на Ленинградском фронте. Погиб в 1944 году в боях за Прибалтику.

«Он был невероятно честным, справедливым, надежным. Учил: нельзя брать чужое без разрешения, нельзя врать. Нужно жить с чистой совестью», — рассказала Екатерина.

Фермер Татьяна поделилась историей деда Василия Федоровича. В мае 1942 года в возрасте 20 лет его призвали на фронт. Служил сержантом в артиллерийском полку Первого Белорусского фронта, освобождал Брянск, Беларусь, Польшу, Украину, участвовал в штурме Берлина. Награжден тремя медалями, в том числе «За отвагу». Пережил плен и бежал из него. Дед почти никогда не рассказывал о войне, но научил закаляться: «Ноги закаляй, мойся в холодной воде», — вспоминает его слова Татьяна.

