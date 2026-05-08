Владислав Овчинский: «Московские мастера» снова в деле!

В Москве с 8 мая по 11 июня включительно пройдет ежегодный конкурс профессионального мастерства «Московские мастера». В этот раз соревноваться будут специалисты строительной отрасли. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, главная цель состязаний — не просто найти самых сильных специалистов, а еще и поднять престиж строительных профессий в глазах обычных людей.

«Строительная отрасль Москвы развивается очень быстро, и вместе с ней растут требования к качеству работы специалистов. Конкурс «Московские мастера» помогает поддерживать высокий профессиональный уровень и показывает, насколько важен труд каждого человека на строительной площадке. Для участников это возможность заявить о себе, получить признание коллег и сделать еще один шаг в профессиональном развитии», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В этом году в рамках финальных этапов конкурса выберут лучших специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений (бригадный метод), специалистов по охране труда в строительстве, производителей работ в области гражданского строительства и электрогазосварщиков ручной сварки.

Строительная отрасль в столице играет важнейшую роль. Москва, в лице Фонда реновации жилой застройки, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

Как попробовать свои силы в конкурсе? До 15 мая 2026 года нужно заполнить заявку, а затем отправить документы на электронную почту DGSP-info.dgp@mos.ru.