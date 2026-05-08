В Москве члена банды киллеров осудили на 18 лет колонии строгого режима

Басманный суд Москвы приговорил Николая Трушкова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 48 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее в МВД сообщали, что полицейские задержали лидера и других участников банды, которая с 1998 года специализировалась на совершении тяжких преступлений. Им инкриминируется совершение свыше 30 преступлений. Лидерами группировки являлись экс-военнослужащий и сотрудник спецназа СОБР. В банде состояло около 20 человек, среди которых были бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов.

В списке преступлений банды — убийство в 2002 году в Одинцове советника министра путей сообщения РФ, похищение и убийство в 2002 году в Москве владельца коммерческой компании и его бухгалтера, покушение на убийство в 2003 году консультанта аппарата Госдумы, убийства нескольких лиц, занимавших высокое положение в преступной иерархии, а также похищение и убийство в 2004 году владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы.