Москвичам напомнили о временных ограничениях в работе мобильного интернета 9 мая

Жителям столицы и Подмосковья напомнили о возможных сбоях в работе мобильного интернета в День Победы. Ограничения будут действовать 9 мая на время проведения праздничных мероприятий, что связано с необходимостью усиления мер безопасности. Об этом сообщили представители одного из операторов сотовой связи, передает пресс-служба компании.

В предстоящий четверг под временные блокировки могут попасть не только стандартный доступ в сеть, но и так называемые «белые списки», а также сервис отправки коротких текстовых сообщений. Оператор уточнил, что подобные меры коснутся территории Москвы и ближайшего Подмосковья. При этом в компании заверили, что услуги домашнего интернета будут предоставляться в обычном режиме без перебоев.

Подробнее, какие сервисы могут работать с перебоями, среди которых сервисы из «белого списка» и банки — в большом материале KP.RU. Также ранее сайт рассказывал про оплату парковки и вызов такси в условиях ограничений.

Специалисты рекомендуют горожанам заранее позаботиться о способах связи. Чтобы всегда оставаться на связи, лучше переключиться на голосовые вызовы или пользоваться сетью Wi-Fi. Подробнее о способах без проблем пережить период ограничений писал ранее KP.RU.

