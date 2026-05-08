Владимир Ефимов: Около Ленинградского вокзала открылся выход № 8 со станции метро «Комсомольская»

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Об открытии выхода № 8 со станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии около главного входа в Ленинградский вокзал рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Напомним, ранее пассажиры вновь начали пользоваться соседним выходом – № 7.

«Выходы № 7 и № 8 находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связь между различными видами транспорта и городской инфраструктурой. В рамках работ их оборудовали стеклянными навесами», - отметил заммэра, подчеркнув, что аналогичных нет ни у одной станции московского метро.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, они защищают пассажиров от осадков, а вечером их украшает мягкая подсветка.

Выходы находятся со стороны улицы Краснопрудной. Их ремонтировали поэтапно. Благодаря этому удалось не перекрывать сразу оба входа. Пока шла стройка, пассажиры могли пользоваться своими привычными маршрутами.

Напомним, Комсомольская площадь является крупнейшим и крайне сложным транспортным узлом в мире. Им пользуются более 350 тысяч пассажиров в сутки. В одном месте здесь сходятся дальние и пригородные поезда, метрополитен, наземный транспорт. Развитие подземных переходов и расположенной рядом инфраструктуры ускорило поездки пассажиров на 30%. Пересадки с одного вида транспорта на другой стали комфортнее благодаря новым навесам около выходов №7 и № 8 метро «Комсомольская».

Как пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, во время строительства архитектурному решению уделялось особое внимание. Навесы выполнены в стиле, напоминающем о концепции исторического фасада Ленинградского вокзала. Их гармонично добавили в световое оформление Комсомольской площади.