Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 12:39

Участник СВО Шелковой предложил создать проект «Народный ВПК» для помощи бойцам

Проект «Народный ВПК» поможет быстро внедрять гражданские разработки
Мила ГЕНЬ
Участник СВО Шелковой предложил создать проект «Народный ВПК» для помощи бойцам Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы

Участник СВО Шелковой предложил создать проект «Народный ВПК» для помощи бойцам Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы

Участник специальной военной операции Александр Шелковой выступил с инициативой о запуске нового проекта под названием «Народный ВПК». По его замыслу, эта программа поможет быстро внедрять гражданские разработки для нужд бойцов на передовой. Об этом ветеран рассказал в ходе общественной дискуссии на площадке Музея СВО на ВДНХ, передает Агентство городских новостей «Москва».

Как пояснил Шелковой, устойчивая поддержка бойцов требует системного взаимодействия между военными, инженерами и предпринимателями. Суть его инициативы заключается в том, чтобы оперативно переводить реальные запросы с поля боя в конкретные технические задания. Ветеран подчеркнул, что такая связка позволяет избежать излишних бюрократических согласований и напрямую работает на укрепление обороноспособности страны.

«Одним из ключевых направлений развития практик поддержки в условиях СВО, по моему мнению, может стать проект «Народный ВПК». Я убежден, что устойчивая поддержка бойцов требует системного взаимодействия военных, инженеров и предпринимателей. Суть моей инициативы – оперативно переводить реальные полевые запросы в конкретные технические задания, минуя излишние согласования. Именно такая связка формирует современную модель гражданской солидарности и напрямую работает на укрепление обороноспособности», – сказал Шелковой.