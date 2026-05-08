Участник СВО Гусев: В Москве вводят новые меры поддержки ветеранов спецоперации

В Москве реализуют три новые программы по социализации ветеранов СВО

На общественной дискуссии в рамках проекта «Городской диалог» ветеран СВО Владислав Гусев рассказал о новых мерах поддержки бывших военнослужащих. По его словам, Московская ассоциация ветеранов СВО приступила к реализации сразу трех направлений. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мероприятие в Музее СВО на ВДНХ.

Первая программа получила название «Равный – равному». В ее рамках 33 ветерана спецоперации пройдут курс профессиональной подготовки по основам психологии на базе МГУ. Как отметил Гусев, это позволит им в дальнейшем активно участвовать в реабилитации других участников боевых действий. Две другие инициативы — «Мост поколений» и «Город сильных» — направлены на вовлечение ветеранов в активную общественную жизнь.

Кроме того, на дискуссии выступил директор ГБУ «Городской центр профессионального и карьерного развития» Евгений Андриенко. Он напомнил, что уже более 10 лет в Москве реализуется проект «Город героев», который придумали студенты-активисты. За это время удалось собрать около 40 тонн гуманитарной помощи и передать более тысячи квадратных метров маскировочных сетей.