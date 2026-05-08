Максим Ликсутов поздравил ветеранов метро с Днём Победы

В электродепо «Северное» Московского метрополитена провели торжественный митинг, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, на собранные работниками метро деньги был построен бронепоезд «Московский метрополитен». В 1943 году на фронт он отправился из первого электродепо столицы. Мощная машина участвовала в битве на Курской дуге. Кстати, на деньги метрополитеновцев в годы войны были выпущены, кроме бронепоезда, еще и три танка. Многие работники метро ушли на фронт. Другие в тылу обеспечивали все необходимое для Победы. Благодаря в том числе их усилиям Москва жила и работала даже в самые тяжелые дни.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к обелиску. Во время торжественной части для ветеранов выступил Академический хор Московского метро в сопровождении Оркестра Министерства транспорта РФ.

«В годы войны почти 3 тысячи работников Московского метрополитена ушли на фронт. Многие из них погибли в боях. Другие помогали стране на трудовом фронте или продолжали перевозить людей. Сегодня на территории «Северного» расположена стела с именами погибших работников метро. Продолжим и дальше чтить память тех, кто в страшные времена боролся за мир и прошел через нечеловеческие испытания», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.