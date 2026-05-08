«Память сильнее времени»: росгвардейцы и «Потомки Победы» возложили цветы в Пантеоне защитников Отечества

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве совместно с волонтерами приняли участие в торжественном возложении цветов. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятная встреча прошла на территории «Пантеона защитников Отечества» и собрала более тысячи человек. Среди участников были ветераны боевых действий, представители Министерства обороны, а также члены ветеранской организации вневедомственной охраны Росгвардии.

Торжественное шествие началось с Аллеи Славы. Росгвардейцы и волонтеры из отряда «Потомки Победы» вместе с ветеранами специальной военной операции возложили цветы и венки к мемориалам, почтив память павших защитников Родины.

В завершение мероприятия для всех гостей организовали концертную программу. Также работали тематические мастер-классы и полевая кухня, где каждый мог отведать солдатской каши.