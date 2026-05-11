Владислав Овчинский: новостройку по программе по реновации возвели на Судостроительной улице

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

На юге Москвы, на Судостроительной улице, дом 5, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселенцев по программе реновации. Общая площадь объекта — около 25 тысяч квадратных метров.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, новостройка в Нагатинском Затоне получилась из двух корпусов разной этажности. Всего здесь 240 квартир, их общая площадь превышает 14 тысяч «квадратов».

«На минус первом этаже находится подземная парковка, первые этажи предназначены для общего пользования – там расположены лифтовые холлы, комнаты для консьержей, колясочные и помещения коммерческого назначения. Во дворе есть детская и спортивная площадки с современным оборудованием, зоны прогулок и отдыха; территория освещается и находится под видеонаблюдением», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В районе всё под рукой: станция метро «Коломенская», до входа в музей-заповедник «Коломенское» — идти восемь минут, до школы — и вовсе пять. Остановка автобусов и трамваев — прямо у дома. А если захочется пройтись к воде, то до набережной Москвы-реки — не больше десяти минут. Вокруг много зелени и тихих дворов.

Квартиры будущие новоселы получат без каких-либо «доделок своими руками». Там уже сделан улучшенный ремонт в светлых тонах, подключены все коммуникации. На стенах — флизелиновые обои под покраску, в комнатах — ламинат, на кухне, в прихожей и санузле — керамогранит. Потолки выкрашены белой акриловой краской.

В бытовых мелочах тоже всё продумали: розеток сделали больше обычного, поставили плинтусы с кабель-каналом, ограничители на двери, потолочные светильники и сантехнику. В каждой комнате — датчики дыма.