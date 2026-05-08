НовостиОбщество8 мая 2026 15:35

Подмосковные росгвардейцы вернули родителям потерявшегося ребенка

Потерявшемуся в городе Байконур малыша помогли росгвардейцы из Подмосковья, проходящие там службу
Мила ГЕНЬ
Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники вневедомственной охраны, которые несут службу на территории комплекса «Байконур», помогли воссоединиться семье с потерявшимся малышом. Во время патрулирования правоохранители заметили трехлетнего мальчика, стоявшего на проезжей части в районе Центрального рынка. Ребенок выглядел растерянным и не понимал, куда ему идти. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

При общении с малышом выяснилось, что он убежал с игровой площадки и не смог найти дорогу назад. Стражи порядка быстро установили контактные данные его родителей и немедленно связались с ними. Вскоре на место прибыла взволнованная мать.

Ребенка передали родительнице в целости и сохранности. Женщина поблагодарила сотрудников Росгвардии за оперативность и неравнодушное отношение к чужой беде. Благодаря бдительности патруля трагедии удалось избежать.