В Подмосковье росгвардейцы присоединились к патриотической акции «Лес Победы»

Руководство, ветераны и многодетные семьи сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в патриотической акции «Лес Победы». Мероприятие посвящено сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди участников акции были заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе полковник полиции Артем Кошелев и исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Кирсанов. На территории подмосковного главка Росгвардии росгвардейцы высадили молодые саженцы туи.

Со временем эти деревья станут живым символом уважения к поколению победителей, олицетворяя стойкость и преемственность традиций. Следуя примеру старших, саженцы бережно и с особым вниманием высаживали также дети росгвардейцев.

Всем юным участникам вручили памятные подарки, праздничную символику, флаги и георгиевские ленточки. Это знак уважения к великой истории страны и сопричастности к важному событию — Дню Великой Победы.

Высаженные туи украсят территорию подмосковного главка Росгвардии. Они будут долгие годы встречать сотрудников и гостей, символизируя память, которая продолжает жить не только в архивных строках, а в делах, традициях и людях.