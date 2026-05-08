В Подмосковье росгвардейцы присоединились к патриотической акции «Лес Победы»

Фото: Предоставлено Росгвардией.
Руководство, ветераны и многодетные семьи сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в патриотической акции «Лес Победы». Мероприятие посвящено сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди участников акции были заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе полковник полиции Артем Кошелев и исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Кирсанов. На территории подмосковного главка Росгвардии росгвардейцы высадили молодые саженцы туи.
Со временем эти деревья станут живым символом уважения к поколению победителей, олицетворяя стойкость и преемственность традиций. Следуя примеру старших, саженцы бережно и с особым вниманием высаживали также дети росгвардейцев.
Всем юным участникам вручили памятные подарки, праздничную символику, флаги и георгиевские ленточки. Это знак уважения к великой истории страны и сопричастности к важному событию — Дню Великой Победы.
Высаженные туи украсят территорию подмосковного главка Росгвардии. Они будут долгие годы встречать сотрудников и гостей, символизируя память, которая продолжает жить не только в архивных строках, а в делах, традициях и людях.