Масштабная патриотическая акция столичного главка Росгвардии состоялась в Москве. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

У мемориала «Вечный огонь» на Преображенском кладбище в монолитный строй встали более 200 стражей порядка: руководство ГУ Росгвардии по Москве и Управления вневедомственной охраны, ветераны службы, участники СВО, слушатели Центра профессиональной подготовки имени Героя Советского Союза С.Х. Зайцева, а также курсанты подшефных колледжей.

Место проведения торжественной церемонии глубоко символично: именно на Преображенском кладбище в 1961 году зажжен первый Вечный огонь в Москве, пламя которого доставили с Марсового поля из Санкт-Петербурга.

В Москве состоялась масштабная патриотическая акция столичного главка Росгвардии

В своем выступлении начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии Москвы полковник полиции Александр Романенко провел прямую историческую параллель между защитниками Отечества сороковых годов и современными героями. Он отметил, что сокрушившие фашизм герои оставили нынешнему поколению воинов правопорядка наследие победителей, которое сегодня с честью защищают их потомки.

«Подобные масштабные мероприятия призваны закрепить в сознании современников величие подвига советского солдата и подчеркнуть незыблемость ценностей нашего Отечества. Сегодня священный огонь горит в память о более чем десяти тысячах солдат и офицеров, павших при героической обороне столицы и захороненных здесь в братских могилах», - сказал спикер.

Особую торжественность и эмоциональность в официальную часть мероприятия внес председатель Совета ветеранов вневедомственной охраны полковник милиции в отставке Геннадий Томин. Он процитировал легендарные строки стихотворения Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто», которые глубоко тронули всех присутствующих.

Участники акции возложили алые гвоздики к подножию монумента, почтив память павших минутой молчания.