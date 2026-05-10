Владимир Ефимов: В апреле документы на новые квартиры по реновации оформили все жители 22 домов

Об оформлении документов на новые квартиры участниками реновации рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры. В апреле завершили оформление документов, необходимых для переезда, все жители 22 расселяемых домов – около 3,7 тысячи горожан», - отметил заммэра.

Он уточнил, что это почти половина от аналогичного показателя за весь первый квартал этого года, когда заключение договоров на квартиры завершили 100 процентов жителей 48 домов, включенных в программу реновации.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, после их переезда на месте старых зданий построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры, востребованные не только у новоселов, но и у жителей ближайших домов.

Если есть возможность, город выделяет участникам реновации новые квартиры в домах, построенных неподалеку от старого жилья. При этом ремонт там уже сделан.

Сотрудники Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, оказывают помощь при оформлении договоров на квартиры. Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, свои права на новое жилье узаконили в апреле все участники реновации из четырех старых домов на востоке столицы.

«По три таких адреса, где все жители заключили договоры прибавилось на севере, северо-востоке, юго-востоке и в Троицком округе», - сообщила столичный министр.

Она добавила, что по два адреса появились на западе и юго-западе, по одному – на юге и северо-западе. Быстро подписали документы, например, жители дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптеве. Во второй половине декабря они начали осматривать новые квартиры. В апреле подписали последние восемь договоров. Немного больше времени для этого потратили жители дома 16, корпуса 4, на 13-й Парковой улице и дома 13, корпуса 3, на улице Маршала Чуйкова.

Напомним, в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы сдана новостройка для участников реновации. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что благодаря реновации новоселье отметят около миллиона жителей. Город планирует расселить 5176 отслуживших свой срок домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое ускорить выполнение программы обновления жилья в столице.