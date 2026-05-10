Росгвардейцы обеспечили безопасность при праздновании Дня Победы в Подмосковье

Сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из МВД приняли участие в обеспечении общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Росгвардейцы взяли под усиленный контроль места массовых мероприятий и концертных площадок, а также территории проведения памятных митингов. Инженерно-техническими группами ОМОН «Русич» и ОМОН «Пересвет» обследованы территории массового пребывания граждан для выявления взрывоопасных предметов.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы контролировали соблюдение законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Экипажи групп задержания вневедомственной охраны были приближены к местами проведения торжественных мероприятий.

Для обеспечения безопасности празднования Дня Победы привлекалось свыше 500 сотрудников и военнослужащих подмосковного главка Росгвардии.