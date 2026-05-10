Росгвардейцы провели в подшефном семейном центре мероприятие в честь Дня Победы. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве организовали мероприятие, приуроченное к 9 мая, для воспитанников подшефного детского центра «Планета семьи». В рамках встречи силовики рассказали детям о том, какой ценой нашим предкам досталась героическая победа, а также о подвигах и мужестве советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Росгвардейцы подарили ребятам георгиевские ленточки и памятные значки, а также угостили их мороженным. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Воспитанники центра порадовали гостей танцевальными и творческими номерами.

Кроме того, патриотические композиции исполнил приглашённый артист - руководитель ансамбля управления вневедомственной охраны «Царицынский парк» майор полиции в отставке Игорь Огурцов.