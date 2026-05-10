Новый курс по изучению родного края введен в школах Москвы

В школах Москвы введен новый курс по изучению родного края. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX, он разработан специально для учеников 5-7 классов при участии ведущих московских историков и педагогов.

«В пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины XVI века, в шестом - с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории - ее проходят в 7-м классе», - подчеркнул градоначальник.

В учебниках размещены иллюстрации, исторические карты с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Среди рубрик, к примеру, «Загадки Москвы», «Что скрывают названия?», «Москва и москвичи» и многие другие.

Дополнением для нового курса является электронная версия учебника. Ее можно открыть перейдя по QR-коду, а также найти на портале моямосква.онлайн.