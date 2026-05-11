Владимир Ефимов рассказал о возведении новостройки по крупногабаритной модульной технологии в Троицком округе

Подробностями о строящемся еще одном жилом доме в Троицком округе столицы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возле деревни Яковлево началось строительство еще одного жилого корпуса в рамках проекта комплексного развития территории площадью 11,66 гектара. Наряду с уже сданными здесь в эксплуатацию 12 новостройками и возводимым образовательным комплексом, он станет частью первого в Москве экспериментального жилого микрорайона, построенного с применением крупногабаритной модульной технологии», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, здание будет переменной этажности в четыре-пять этажей. Его суммарная площадь превысит 5,26 тысячи квадратных метров. Всего в составе микрорайона будет 15 многоквартирных домов, уточнил заммэра.

За развитие этого участка отвечает компания «Комбинат инновационных технологий – МонАрх». Договор об этом был подписан инвестором и городом в 2023 году сроком на пять лет.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что новый корпус построят на Лесной улице в рамках четвертого этапа работ. Там разместят 64 квартиры. Их общая площадь - около 3 тысяч квадратных метров.

Возведение здания по крупногабаритной модульной технологии имеет несколько преимуществ по сравнению с обычным строительством. Среди них - возможность сборки модулей прямо на производстве, оснащение их там же инженерными коммуникациями, проводимый параллельно со сборкой монтаж фундамента. В результате стройка завершается быстрее.

Мосгосстройнадзор будет отслеживать работы на каждом этапе. Программа выездных проверок уже разработана. В них будет участвовать подведомственный Центр экспертиз.

Программа КРТ позволяет навести порядок в бывших промзонах, на площадках с неэффективным использованием свободной от застройки земле. Москва на разных этапах ведет проработку и реализацию уже 421 проекта КРТ. В целом они затронут более 4,5 тысячи гектаров. Как сообщили в Градостроительном комплексе столицы, программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.