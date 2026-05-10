Владимир Ефимов: Московский фонд реновации жилой застройки стал оператором более 100 проектов КРТ в столице

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении в столице жилья по реновации в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

«Московский фонд реновации жилой застройки выступает оператором 102 из 218 реализуемых в Москве проектов КРТ. В ходе реорганизации почти 470 гектаров депрессивных территорий планируется построить около девяти миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 7,3 миллиона “квадратов” для реализации программы реновации», - отметил заммэра.

Он добавил, что еще около 1,5 миллиона квадратных метров придется на объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в результате в 70 районах столицы создадут более 41 тысячи рабочих мест.

Реализацией проектов занимаются по всей столице. При этом они не затрагивают только два округа - Троицкий и Зеленоград. В числе лидирующих по проектам КРТ - Восточный округ. Благодаря 15 проектам КРТ в целом почти на 115 гектарах построят порядка 1,6 миллиона квадратных метров жилья по реновации.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что вместе с этими новостройками возведут и необходимую для жителей инфраструктуру. В частности, здания для учреждений образования, поликлиники, подстанции скорой помощи, 12 спорткомплексов, здания под базы районных отделений ГБУ “Жилищник” и многое другое. Горожане получат социально важные сооружения.

Известно, что в районе Соколиная Гора рядом с новыми жилыми домами будут работать детсад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, паркинг, культурно-досуговый и торговый центры. А в квартале на улице Милашенкова в Бутырском районе появятся школа искусств и гостиница на 100 номеров.

Программа КРТ позволяет преобразить бывшие промзоны, неэффективно используемые площадки, свободные от какой-либо застройки земли. На разных этапах город обеспечивает проработку и реализацию 421 проекта КРТ. Благодаря этому наведут порядок на огромной территории - более 4,5 тысячи гектаров. В Градостроительном комплексе столицы уточнили, что программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.