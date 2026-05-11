Более 1300 пар старше 60 лет сочетали себя узами брака в Москве в 2026 году

В Москве с начала 2026 года более 1300 женихов и невест старше 60 лет заключили брак. Как ТАСС рассказала начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева, самому старшему новобрачному на момент создания семьи исполнилось 93 года.

«Количество пар, где и жениху и невесте больше 60 лет, составило на текущий момент порядка 3% от общего количества. Самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 93 года, а самой взрослой невесте - 84 года», - поделилась спикер.

В самой возрастной паре, которая решила сочетать себя узами брака в этом году в столице, жениху исполнилось 88 лет, а невесте - 84 года. Уханева подчеркивает, что популярным возрастом для вступления в брак после 60 и у мужчин, и у женщин являются 63 года.

