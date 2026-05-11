Госпитализирован пострадавший в результате возгорания квартиры на юге Москвы

В понедельник, 11 мая, на юге Москвы загорелась квартира. Как журналистам KP.RU сообщил проверенный источник, с отравлением угарным газом госпитализирован один житель.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, пожар произошел в квартире на пятом этаже, расположенной на проспекте Андропова, 17к1. Возгорание ликвидировано около 15:00 по мск.

Спасатели эвакуируют жильцов горящего дома, в том числе детей. Причины и обстоятельства инцидента уточняются сотрудниками профильного ведомства.

