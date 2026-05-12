Синоптик Тишковец: До конца недели в Москве ожидается 20-градусное тепло

В Москве до конца текущей недели установится комфортная теплая погода. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в дневные часы столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшой дождь и морось, а утром — очаги туманов. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 15–18 градусов, что почти соответствует климатической норме мая.

Тишковец пояснил, что атмосферное давление начнет падать и составит 741 мм ртутного столба. Далее весна закрепит свои позиции и встанет на путь подготовки к смене сезонов. До конца недели москвичей ждет комфортное 20-градусное тепло, а в ночное время столбики термометров покажут плюс 10–13 градусов. Также возможны скоротечные ливни и грозы.

По прогнозам метеоролога, к следующим выходным ночи в Москве станут теплее — не ниже плюс 10–15 градусов. Дневная температура воздуха повысится до летних значений: максимальные термометры покажут плюс 22–27 градусов. Это соответствует многолетним показателям середины лета.