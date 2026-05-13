Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 9:22

Запрет для проката электросамокатов вводится в подмосковной Лобне

Воспользоваться средствами СИМ на территории Лобни теперь невозможно
Елизавета БУБНОВА
Запрет для проката электросамокатов вводится в подмосковной Лобне

Запрет для проката электросамокатов вводится в подмосковной Лобне

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковной Лобне вводится запрет для проката электросамокатов на территории муниципального образования. Соответствующий документ подписала глава городского округа Анна Кротова. Постановление опубликовано на официальном сайте Лобни.

«Запретить деятельность операторов, оказывающих услугу по предоставлению средств индивидуальной мобильности на территории городского округа Лобня Московской области», – говорится в документе.

Данное постановление от 8 мая 2026 года вступает в силу после его официального опубликования, отмечается в документе.

Как KP.RU писал ранее, с 20 апреля в Раменском муниципальном округе приостановлен прокат электросамокатов. Причиной стали систематические нарушения правил парковки, прямая угроза безопасности пешеходов на тротуарах и отсутствие контроля со стороны операторов, сообщает администрация.