Запрет для проката электросамокатов вводится в подмосковной Лобне

В подмосковной Лобне вводится запрет для проката электросамокатов на территории муниципального образования. Соответствующий документ подписала глава городского округа Анна Кротова. Постановление опубликовано на официальном сайте Лобни.

«Запретить деятельность операторов, оказывающих услугу по предоставлению средств индивидуальной мобильности на территории городского округа Лобня Московской области», – говорится в документе.

Данное постановление от 8 мая 2026 года вступает в силу после его официального опубликования, отмечается в документе.

Как KP.RU писал ранее, с 20 апреля в Раменском муниципальном округе приостановлен прокат электросамокатов. Причиной стали систематические нарушения правил парковки, прямая угроза безопасности пешеходов на тротуарах и отсутствие контроля со стороны операторов, сообщает администрация.