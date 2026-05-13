Вечером в среду, 13 мая, пробки в Москве могут достичь восьми баллов. Представители столичного Дептранса советуют отложить поездки на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт, а именно метро.

«Для поездок в районы перекрытий (ЦАО, СВАО, САО) по возможности используйте метро», - отмечается в сообщении ведомства.

По данным ЦОДД на 13:33 по мск, в городе шестибальные пробки. В Москве локальные перекрытия движения действуют на Кремлевской, Москворецкой и Смоленской набережных, а также на Большом Каменном мосту. Водителей просят быть внимательными, а также прокладывать свой маршрут заранее.

Как KP.RU писал ранее, 13 мая в центре, на севере и северо-востоке Москвы возможны локальные перекрытия движения.