Анатолий Гарбузов: На семинаре предприниматели узнают о прохождении строительных процедур и подключении без лишних рисков

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о проведении 15 мая в столице бизнес-семинара «Получение разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и газификация объекта: алгоритм и изменения, которые нужно знать». Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, он посвящен ключевым этапам реализации инвестиционных и строительных проектов.

«Москва последовательно развивает промышленную инфраструктуру: к 2030 году ее общая площадь вырастет почти в два раза – с нынешних 13,1 миллиона квадратных метров до 25,3 миллиона. Такой рост требует от бизнеса не только готовности инвестировать, но и четкого понимания алгоритмов прохождения процедур на всех этапах - от получения разрешений на строительство до ввода объекта в эксплуатацию и подключения к инженерным сетям», - отметил столичный министр.

Он добавил, что на семинаре предпринимателям расскажут об актуальных требованиях и практических шагах, позволяющих избежать задержек в оформлении документации и снизить административные риски.

На встрече участники узнают подробнее о порядке получения разрешений, проведут разбор особенностей ввода объектов в эксплуатацию и ключевых вопросов газификации. Кроме того, им расскажут об изменениях, которые важно учитывать при планировании и реализации проектов.

Семинар проводится в формате открытого диалога. После выступлений на сессии вопросов и ответов участники смогут обсудить конкретные примеры из практики с представителями правительства Москвы .

Подробнее об участии и регистрации - на Инвестиционном портале Москвы. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляцию.

Мероприятие организовано в рамках цикла встреч на новой площадке Дома русского бильярда «Москва». Среди будущих тем - выход на экспортные рынки, строительство новых сооружений в столице и другие. Прошедшие семинары - в записи на Инвестпортале Москвы.