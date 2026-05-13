Сергей Собянин поздравил столичных медсестер с профессиональным праздником

Мэр столицы Сергей Собянин наградил лучших медицинских сестер, фельдшеров и акушерок – победителей конкурса «Московские мастера - 2026». Встреча была посвящена Международному дню медицинской сестры, отмечавшемуся 12 мая. Глава города поздравил сотрудников столичных клиник с профессиональным праздником и вручил девяти победителям и призерам конкурса ключи от автомобилей «Москвич».

«Многое делаем для здравоохранения. Мы реконструируем и строим новые клиники, поликлиники, амбулаторное звено, внедряем искусственный интеллект, но никакие новшества, конечно, не заменят вашего душевного отношения, ваших сердец, вашего желания оказать содействие и помощь больным. Считаю, что отряд медицинских сестер города Москвы - самый лучший в мире», - отметил Сергей Собянин.

Впервые городской конкурс «Московские мастера» провели еще в 1998 году. Тогда в числе прочих профессий в него включили специальность «медицинская сестра». Позже, в 2006 году, список конкурсантов дополнили фельдшеры скорой помощи. А в 2026 году в профессиональном состязании впервые выступили акушерки.

В этом году на конкурсе соревновалось рекордное количество участников – 1024 человека. Среди них состязались 650 медсестер, 30 фельдшеров и 344 акушерки. Отборочные этапы конкурса проходили в Кадровом центре Департамента здравоохранения города Москвы. Сотрудники медицинских учреждений столицы проходили компьютерное тестирование и выполняли практические задания, демонстрируя профессиональные навыки и умение действовать в неотложных ситуациях. Часть заданий медики выполняли на современном симуляционном оборудовании.

Участники, набравшие самое большое число баллов, проходили в следующий этап. В итоге до финала дошли 33 сотрудника из 24 столичных медучреждений. Они собрались на заключительный этап 12 мая в Московской городской онкологической больнице № 62. Финалисты отвечали на вопросы по профильным дисциплинам, а также выполняли практические задания.

Особый акцент был сделан на вопросах, касающихся современных подходов к лечению и практических аспектов работы медиков. Благодаря этому у жюри была возможность оценить навыки участников, необходимые в неотложных ситуациях, их устойчивость к стрессам и скорость принятия решений.

«Сестринское сообщество Москвы насчитывает порядка 50 тысяч медицинских сестер и медицинских братьев. В столичном здравоохранении работают почти 8,5 тысячи фельдшеров и свыше двух тысяч акушерок. Спасибо за ваш труд, терпение и самоотдачу!», - написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

У столичных медиков есть немало возможностей для профессионального совершенствования. Правительство Москвы создало для медицинских сестер и братьев, фельдшеров и акушерок бесплатные программы повышения квалификации. Кроме того, сотрудникам городских медицинских организаций доступны углубленные тренинги и мастер-классы. Московские специалисты обучаются в Кадровом центре столичного Департамента здравоохранения, в медицинских колледжах и в крупнейших городских клиниках.